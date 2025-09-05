En sesión exprés concejales de Plaza Huincul aprobaron la línea de créditos a comerciantes

Hoy hubo sesión extraordinaria en Plaza Huincul que como único punto a tratar fue la autorización del fondo común de asistencia financiera para comerciantes, pequeños emprendedores y jóvenes profesionales. El proyecto fue remitido por el intendente Claudio Larraza.

A diferencia de lo que ocurrió en Cutral Co, hoy solo dos concejales fundamentaron su voto favorable. El edil Fernando Doroschenco (FyPN), expresó que va a traer un alivio a una situación económica para la mayoría muy complicada. “Creo que hay muchísimas más medidas que deberíamos trabajar en conjunto con Cutral Co para que el Enim pueda llegar a más vecinos”, subrayó.

“Es una medida atinada a una tasa extremadamente baja. Hoy la tasa que cobra el Enim está en 34 % por lo tanto que esta quedará a 16,85 % a 60 cuotas teniendo como certeza que se pagará lo mismo porque es cuota fija”, dijo Doroschenco.

Expresó que los comerciantes que quieran hacer uso de esta línea les permitirá acceder a tener stock de mercadería. Recordó que hasta los 15 millones de pesos no se requiere prenda ni hipoteca, y que será una cuota de 370 mil pesos mensuales.

“Es totalmente abonable para un comercio si lo logran capitalizar. Creo que es una medida acertada y espero que no quede en esto si no que trabajmos para el resto de los vecinos que no tienen licencia comercial para ver cómo llegar a ellos”, concluyó.

Finalmente, el presidente del cuerpo, Daniel Vidondo destacó que en esta línea especial no interviene el agente financiero lo que reprsenta una ventaja más para los tomadores de crédito. Recordó que hubo líneas especiales durnate la pandemia que benefició a sectores afectados.

Al momento de poner a votar lo respaldaron todos los presentes: Vidondo, Dorochenco, Viviana Casado, Liliana Gords, Marga Yunes, Gustavo Suárez. Estuvo ausente Sebastián Ávila.