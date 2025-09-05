Cutral Co reemplazó a la síndica en el ente El Mangrullo

El municipio cutralquense reemplazó a la síndica Cecilia Vanesa López por quien figuraba como suplente, Selva Anahí Ibáñez.

La decisión la comunicó el intendente Ramón Rioseco y todo el gabinete, a través del decreto 2570 que fue refrendado por mayoría del Concejo Deliberante, en la sesión extraordinaria de este jueves por la noche.

En el decreto se consideró que “es necesario por razones de oportunidad, mérito y conveniencia proceder a remover a la síndico titular, en virtud de divergencias que no resultan convenientes al buen funcionamiento del Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co Plaza Huincul, ENIM”.

La remoción de la síndica titular por la suplente tiene que estar avalada por el Deliberante. Así lo dispusieron los seis concejale Jesús San Martín; Jesica Rioseco; María Elena Paladino; Elida González; y Fabián Godoy. Lo hizo en contra Omar Pérez, quien fundamentó su postura con una fuerte crítica al accionar del Ejecutivo.

La ruptura de la relación entre la ahora síndica saliente con el jefe comunal se remonta a las diferencias planteadas desde hace algún tiempo atrás que tuvo su primer alejamiento con la renuncia a la presidencia del partido FyPN a nivel local.

La migración de López hacia el espacio político de Marcelo Rucci y sus declaraciones públicas terminó de cristalizar los desacuerdos con Rioseco.