Así es la programación para el Torneo Oficial en Primera, Reserva y Femenino

La acción vuelve a la normalidad luego de la participación de la selección neuquina en la Copa País. Primera masculina y Reserva juegan el domingo y el sábado Primera Femenina.

Alianza visita a Pacifico en la rama masculina y a Independiente en la rama femenina. Petrolero por su parte juega como local frente a Deportivo Rincón en Primera y Reserva y el Femenino visita a Atlético Neuquén.

Por la división B, Rivadavia Frente a Villa Iris como visitante en la rama Masculina y el Femenino juega como local frente al mismo rival.