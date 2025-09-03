Se realizó un taller de Vigilancia Epidemiológica en la Comarca, Limay y Vaca Muerta

Destacaron que este tipo de instancias permiten optimizar la detección temprana, el análisis y la notificación de eventos de salud

Con el objetivo de reforzar las capacidades de los equipos de salud en la provincia, se realizó un Taller de Vigilancia Epidemiológica, Sistema de Notificación SNVS 2.0 y Reporte C2, organizado por la dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud.

La capacitación estuvo a cargo de Virginia Almendra y Marcela Betancur, referentes del área provincial, y reunió a agentes de gestión de hospitales y Centros de Atención Primaria (CAPS) de la Región Sanitaria de la Comarca y la Región del Limay. Participaron equipos de Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa El Chocón, Añelo y Cutral Co y Plaza Huincul.

El encuentro también contó con la presencia de la coordinadora de Estadística de Vaca Muerta, Patricia Ferreyra, y de la coordinadora de Epidemiología, doctora Ana Petronace, junto a las residentes de la especialidad, quienes aportaron una mirada técnica y comprometida a la jornada.

Durante la actividad, se actualizaron conocimientos sobre el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), se revisaron las herramientas para mejorar la calidad de los reportes epidemiológicos y se trabajó en fortalecer la articulación interinstitucional entre los distintos efectores sanitarios.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que este tipo de instancias permiten optimizar la detección temprana, el análisis y la notificación de eventos de salud, consolidando la red de vigilancia epidemiológica en zonas clave como la Comarca Petrolera, el corredor del Limay y el área de influencia de Vaca Muerta.