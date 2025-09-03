Se realizó un taller de Vigilancia Epidemiológica en la Comarca, Limay y Vaca Muerta

Con el objetivo de reforzar las capacidades de los equipos de salud en la provincia, se realizó un Taller de Vigilancia Epidemiológica, Sistema de Notificación SNVS 2.0 y Reporte C2, organizado por la dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud.

La capacitación estuvo a cargo de Virginia Almendra y Marcela Betancur, referentes del área provincial, y reunió a agentes de gestión de hospitales y Centros de Atención Primaria (CAPS) de la Región Sanitaria de la Comarca y la Región del Limay. Participaron equipos de Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa El Chocón, Añelo y Cutral Co y Plaza Huincul.

El encuentro también contó con la presencia de la coordinadora de Estadística de Vaca Muerta, Patricia Ferreyra, y de la coordinadora de Epidemiología, doctora Ana Petronace, junto a las residentes de la especialidad, quienes aportaron una mirada técnica y comprometida a la jornada.

Durante la actividad, se actualizaron conocimientos sobre el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), se revisaron las herramientas para mejorar la calidad de los reportes epidemiológicos y se trabajó en fortalecer la articulación interinstitucional entre los distintos efectores sanitarios.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que este tipo de instancias permiten optimizar la detección temprana, el análisis y la notificación de eventos de salud, consolidando la red de vigilancia epidemiológica en zonas clave como la Comarca Petrolera, el corredor del Limay y el área de influencia de Vaca Muerta.