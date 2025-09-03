La delegación neuquina ya compite en los Juegos Evita de Adultos Mayores

La delegación neuquina comenzó este martes su camino en los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores con una intensa primera jornada de competencia en la ciudad de Salta.

Los 32 representantes provinciales, acompañados por el subsecretario de Deportes Ignacio Russo, vivieron una jornada de emociones en distintas disciplinas.

En tenis de mesa, la dupla mixta cayó frente a Santa Cruz y el equipo masculino fue superado por CABA, mientras que el femenino mostró su mejor versión con dos triunfos contundentes ante Catamarca y Jujuy.

En newcom, el debut estuvo marcado por la paridad y el esfuerzo del equipo neuquino. En el primer turno, frente a Mendoza, lograron imponerse en el set inicial por 15 a 10, pero luego los cuyanos igualaron el marcador con un 15 a 11 en el segundo parcial y terminaron llevándose el triunfo en el tie break por 10 a 8.

Ya en horas de la tarde, Neuquén enfrentó a San Luis en un partido complicado, donde cayó en dos sets con parciales de 15 a 11 y 15 a 4.

En ajedrez, la jornada fue positiva con victorias 4 a 1 sobre San Juan y Chaco, y un tercer encuentro disputado frente a Córdoba al cierre de la tarde en el que el equipo neuquino cayó por 4 a 1.

El truco dejó una caída frente a Salta, mientras que en tejo, tanto en la rama masculina como femenina, los duelos fueron muy parejos, con derrotas ajustadas ante Mendoza, Santa Fe, Catamarca y Chubut.

El equipo masculino perdió 15-13 ante Mendoza por la mañana y por la tarde cayó frente a Santa Fe por el mismo resultado. Por su parte, el equipo femenino cayó de manera ajustada por 15 a 14 ante Catamarca por la mañana, y por el mismo resultado frente a Chubut en horas de la tarde.

Además, también comenzó la actividad en sapo, donde las representantes de Neuquén comenzaron a sumar los primeros puntos.

Las competencias tendrán continuidad este miércoles en las diferentes sedes deportivas, donde la delegación neuquina buscará seguir representando a la provincia con esfuerzo, compromiso y entusiasmo en cada disciplina.