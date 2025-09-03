ISSN anunció nuevos valores de cuotas para afiliados adherentes

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que, a partir de septiembre de 2025, se actualizarán los valores de las cuotas para los afiliados adherentes. La medida responde a lo establecido por el Consejo de Administración, que en mayo de 2023 aprobó la Resolución Nº 173/23, la cual determina que las actualizaciones de las cuotas se aplicarán de manera automática y trimestral.

Los nuevos valores para los distintos planes son:

Plan infantil (0 a 17 años): $118.000

$118.000 Plan joven (18 a 35 años): $105.000

$105.000 Plan tradicional o familiar (por persona): $207.000

Desde el ISSN recordaron que estas cuotas deberán ser abonadas por los afiliados adherentes según el plan correspondiente.