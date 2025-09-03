Habrá campaña de donación de sangre en el cuartel de bomberos de Plaza Huincul

El Hospital Zonal de Cutral Co y Plaza Huincul, junto al Cuartel de Bomberos Voluntarios N°17, convocan a la comunidad a participar de una nueva campaña de donación de sangre. La jornada solidaria se realizará el mañana jueves 4 de septiembre, de 8 a 11 horas, en las instalaciones del cuartel ubicado en Rivadulla 1035.

Desde la organización remarcaron que para poder donar es indispensable presentarse con DNI y cumplir con ciertos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no haber tomado antibióticos en la última semana. Además, en casos de tatuajes, piercings, acupuntura o cirugías, debe transcurrir al menos un año desde la práctica. Por otra parte, no podrán hacerlo mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Las recomendaciones para quienes asistan son desayunar de manera ligera, evitando lácteos y grasas, e hidratarse con abundante líquido durante el día.

La iniciativa busca reforzar el banco de sangre regional y sensibilizar sobre la importancia de la donación voluntaria, un gesto sencillo que se transforma en una herramienta vital para la salud de toda la comunidad.