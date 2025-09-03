Gran victoria de Alianza como local frente a Maronese por el oficial

En el Alvaro Pedro Ducas, el conjunto de Cutral Co se hizo fuerte como local y bajó al puntero. Fue victoria por 2 a 1.

En un partido muy físico, con pierna fuerte y pocas llegadas, Alianza se quedó con tres puntos muy importantes pensando en la tabla de posiciones de Primera y en la general.

Los goles llegaron en el complemento, el primero luego de un gran centro de Agustín Ríos por derecha que Franco Goria cambió por gol. Maronese cerca del final logró empatar el marcador en los pies de Firpo pero sobre el cierre Matias Gonzalez le dió la victoria al Celeste con un lindo gol.

Maronese se quedó con un hombre menos por la expulsión de Riquelme por doble tarjeta amarilla. Alianza por su parte quedó a un punto de Maronese en la tabla de Primera y quedó como único líder en la tabla general.