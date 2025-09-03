Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Este miércoles se anuncia una jornada con temperaturas frías hacia la noche y cielo despejado.

Desde la AIC -Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -se indicó que este miércoles habrá una temperatura máxima de 9° Centígrados durante el día. Para la noche será de 6° bajo cero.

El cielo estará mayormente cubierto durante el día y hacia la noche se despejará.

El viento se presentará del sector sudoeste a 47 kilómetros con ráfagas de 54, lo largo del día. Para la noche rotará al sur y se mantendrá a 34 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.

Para el jueves la máxima será de 11° Centígrados.