Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Este miércoles se anuncia una jornada con temperaturas frías hacia la noche y cielo despejado.
Desde la AIC -Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -se indicó que este miércoles habrá una temperatura máxima de 9° Centígrados durante el día. Para la noche será de 6° bajo cero.
El cielo estará mayormente cubierto durante el día y hacia la noche se despejará.
El viento se presentará del sector sudoeste a 47 kilómetros con ráfagas de 54, lo largo del día. Para la noche rotará al sur y se mantendrá a 34 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
Para el jueves la máxima será de 11° Centígrados.