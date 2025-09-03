Cutral Co hará la obra de ampliación del IFD 14 con financiación del gobierno provincial

La obra comenzaría en 30 días, luego que se inicie la licitación privada por parte de la Municipalidad de Cutral Co.

Le va a sumar a la actual estructura unos 650 metros cuadrados más y costará unos 1.300 millones de pesos.

El anuncio lo realizó el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco. El edificio del IFD 14 fue inaugurado hace poco tiempo, pero solo la primera etapa y el desarrollo de las actividades hacían necesaria su ampliación inmediata.

En el edificio se dictan seis profesorados que permiten profesionalizar la educación media de la region Comarca Petrolera pero también de toda la provincia.

Al respecto, Figueroa señaló que las obras se ejecutarán mediante un convenio de administración delegada y en ese sentido valoró que “la Comarca -Petrolera- tiene dos muy buenos intendentes, por eso para nosotros poder delegar las obras provinciales en cabeza de estos intendentes, por supuesto que nos da mucha tranquilidad”.

Detalló que “el Instituto de Formación Docente 14 va casi a duplicar la superficie a partir de las contrataciones que va a llevar adelante la municipalidad de Cutral Co”, y agregó que en el proceso se contemplará “la posibilidad de participación de las empresas neuquinas que son las que permanentemente están, las que toman nuestra gente, las que dan empleo”.

Por su parte, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, agradeció “la confianza en esta obra delegada del IFD 14, que es una obra que es casi la mitad del colegio”. Añadió que “ya estamos esta semana iniciando una licitación privada, que vamos a estar comenzando en 30 días”.

Respecto a las obras de ampliación, se informó la construcción de dos nuevas naves dispuestas en forma de “L”, ubicadas en forma opuesta a la construcción existente. Contempla la ejecución de una superficie cubierta de 650.50 metros cuadrados, donde se ubicarán un Aula Magna, cuatro aulas, sanitario para alumnos mujeres y varones, un baño accesible y uno para personal, dos sanitarios docentes, oficinas, preceptoría y biblioteca, entre otros espacios.

En cuanto a la remodelación, contempla tareas varias, en diferentes espacios existentes, como: colocación de parasoles sobre ala de aulas, retiro de vereda acceso y readecuación de la misma, ampliaciones, colocación de aberturas en sanitarios de alumnos y cambios de aberturas en distintas oficinas, entre otras.