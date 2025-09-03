“Creciendo en Plenitud”: invitan a espacio para adultos mayores en Plaza Huincul

Plaza Huincul anunció la puesta en marcha de “Creciendo en Plenitud”, un espacio destinado a adultos mayores que busca fomentar la integración comunitaria, la creatividad y el bienestar emocional.

El programa comenzará el miércoles 17 de septiembre, de 10 a 12 horas, en la biblioteca municipal Juan Benigar, ubicada en avenida San Martín 840.

La propuesta invita a las personas mayores a compartir un desayuno, intercambiar experiencias y participar de actividades que promuevan la estimulación cognitiva y corporal. Además, se desarrollarán talleres de gestión emocional, escucha y reflexión, arte terapia y movimiento corporal.

Las inscripciones y consultas se pueden realizar al teléfono 299-5287757.