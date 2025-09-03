Convocan a egresados del CPEM 51 al proyecto de terminalidad

El CPEM 51 de Cutral Co convoca a sus egresados que figuran en la lista oficial a participar de un proyecto de terminalidad educativa, destinado a quienes aún no hayan completado sus estudios secundarios.

Los interesados deberán presentarse mañana jueves 4 de septiembre en la Vicedirección de la institución, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Durante la jornada, los egresados podrán informarse sobre la modalidad del proyecto y deberán firmar un acta compromiso para formalizar su inscripción.

Esta iniciativa busca brindar herramientas y acompañamiento a quienes desean finalizar su educación secundaria, asegurando que todos los egresados tengan la posibilidad de completar su formación académica.