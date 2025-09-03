Concejales aprobaron una comunicación para que se informe sobre el denominado Master Plan

En Plaza Huincul fue aprobada una comunicación para que el Ejecutivo envíe la información detallada sobre el estado en que se encuentra el Master Plan de Plaza Huincul. Se trata del código de edificación y planeamiento urbano.

La iniciativa fue promovida por el concejal Gustavo Suárez (MPN) y se aprobó en la sesión de este martes por unanimidad.

Aunque se lo menciona como Master Plan, Plaza Huincul ciudad ideal, el documento es el código de edificación. Se trata de un documento normativo que servirá para planificar las obras y establecer cómo será el crecimiento de la ciudad.

El municipio presentó esta iniciativa a principios de la gestión y se trabaja en conjunto con el Copade. Este plan implica además la elaboración del mapa de zonificación y será un instrumento que servirá a planificar la ciudad de acá a 40 años.

Habrá además una serie de proyectos “madre” o “estructurales” que servirán para ir dándole forma al código.

Mediante la comunicación, las y los ediles solicitan a la Subsecretaría de Planificación que envíe la documentación escrita y gráfica que permita conocer el estado actual del proyecto.

Esta comunicación que contó con el voto de todos los ediles y edilas tiene como objetivo conocer el actual estado de proyecto, la documentación técnica y garantizar que la planificación se realice de manera transparente, ordenada y participativa.