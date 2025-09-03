Así se acordó pagar la provisión de agua entre los municipios y Provincia

En el acuerdo alcanzado entre Provincia y los dos municipios se especificó cómo entre los tres estados aborberán el costo de la producción del agua.

Se informó que los municipios abonarán al EPAS por la provisión del servicio de septiembre a noviembre 2025, el municipio de Cutral Co abonará $280 millones por mes, mientras que Plaza Huincul, destinará $120 millones mensuales.

Desde diciembre de 2025, la Cutral Co destinará $350 millones por mes y Plaza Huincul $150 millones, respectivamente. Para el segundo semestre 2026, está previsto un ajuste semestral según el Índice de Precios al Consumidor de Neuquén (IPC)

La firma es parte del Pacto de Gobernanza II, que establece un trabajo coordinado del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), con los gobiernos locales para mejorar el abastecimiento de agua potable, la recolección y tratamiento de líquidos cloacales, y el cuidado de un recurso estratégico para la región.

El EPAS administrará el sistema de potabilización y tratamiento de líquidos cloacales, que incluye la captación de agua desde el río Neuquén y el embalse Los Barreales, su procesamiento en planta y el almacenamiento en dos cisternas de 10.000 milímetros cúbicos.

Los municipios se encargarán como hasta ahora de la distribución de agua potable, redes colectoras y cobro del servicio a los usuarios. El tratamiento de líquidos cloacales se realiza mediante lagunas aireadas y de sedimentación ubicadas en Plaza Huincul.

El acuerdo también incluye la ejecución de obras y mejoras consensuadas entre EPAS y municipios, aportes de equipamiento y recursos locales para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio.

“Hace cuarenta años que no nos poníamos de acuerdo y en dos años nos pudimos poner de acuerdo, creo que es un paso muy importante”, resaltó el gobernador Rolando Figueroa y explicó que a su vez permitirá mejorar el servicio.



“Los municipios también hicieron un esfuerzo importante para poder mejorar la provisión”, añadió.

A su turno el jefe comunal de Cutral Co, Ramón Rioseco dijo que “hace dos años estamos discutiendo, pero logamos ponernos de acuerdo”.

