Abren inscripciones para el taller de juegos teatrales en Plaza Huincul

Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el taller de juegos teatrales, destinado a niños y niñas interesados en desarrollar habilidades artísticas y creativas a través del teatro.

El taller comenzará el miércoles 10 de septiembre y se dictará todos los miércoles de 18:00 a 19:00 horas en el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I) Gajitos de Ternura, ubicado en Av. Schreiber N°300.

Los interesados pueden obtener más información o inscribirse comunicándose al 2996089640. La actividad busca fomentar la expresión, la imaginación y el trabajo en equipo en un entorno lúdico y educativo.