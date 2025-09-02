Se realizó una nueva capacitación en emergentología para el equipo de la Guardia del hospital

El hospital de complejidad media de Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante el segundo encuentro formativo en emergentología destinado a los equipos de la Guardia de Emergencias. La actividad se concretó el pasado viernes y contó con la presencia de especialistas invitados del hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

Al igual que en el primer módulo realizado en 2023, la capacitación tuvo como propósito continuar fortaleciendo las competencias del personal médico y de enfermería, con el fin de garantizar una atención segura y de calidad a los pacientes en situaciones críticas.

Durante la jornada, los profesionales participaron de instancias teóricas, talleres prácticos y simulaciones clínicas. Entre los contenidos abordados se destacaron la práctica de Eco FAST, la simulación de vía aérea avanzada, los accesos vasculares guiados por ecografía y un simulacro integral de atención inicial.

Los responsables de dictar la formación fueron dos médicos emergentólogos del Hospital Fernández, quienes acompañaron a los equipos locales en el desarrollo de cada práctica y ofrecieron herramientas actualizadas para el manejo de pacientes en emergencias.