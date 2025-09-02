Provincia implementa 31 equipos de apoyo para fortalecer la educación inclusiva

Con el objetivo de garantizar trayectorias escolares inclusivas, el Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó la creación de 31 equipos de apoyo pedagógico que se desplegarán en todas las zonas supervisivas de la provincia.

Los equipos estarán integrados por Maestros de Educación Primaria y Especial, Psicopedagogos y Trabajadores Sociales, y su función principal será acompañar a los docentes en la identificación de obstáculos que puedan afectar el aprendizaje de los estudiantes, ofreciendo respuestas adaptadas a los tiempos y modos de aprender de cada alumno.

La iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Comisión Provincial de Inclusión, que destacó la necesidad de incorporar recursos y dispositivos que fortalezcan las escuelas inclusivas y promuevan la justicia curricular.

A través de estos equipos, la provincia busca consolidar un enfoque pedagógico y metodológico que impulse transformaciones profundas en el sistema educativo, promoviendo políticas y prácticas que aseguren los apoyos necesarios para todas las trayectorias socioeducativas.