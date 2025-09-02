Prevención del suicidio: se capacitaron en Institucionales de Plaza Huincul

Se llevó a cabo un taller de prevención del suicidio destinado a directores, coordinadores y personal que trabaja en atención al público en las distintas actividades pertenecientes a la Subsecretaría de Institucionales.

El objetivo de esta actividad es que quienes integren un espacio tengan herramientas de intervención si les toca presenciar un caso. “Estas capacitaciones resultan fundamentales para adquirir herramientas que permitan brindar acompañamiento, contención y respuestas responsables ante situaciones de riesgo”, se explicó.

La Subsecretaria, Natalia Rodríguez, estuvo en esta instancias de formación “reafirmando el compromiso de seguir trabajando en la promoción de la salud mental y el cuidado de nuestra comunidad”, se informó.