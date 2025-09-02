Plaza Huincul: entregaron material educativo en la escuela especial N° 2

Este martes, la dirección de Discapacidad de Plaza Huincul hizo entrega de un valioso conjunto de material educativo y didáctico a la escuela especial N° 2 de la ciudad. Este material forma parte de los resultados de la capacitación en Braille que culminó el mes pasado y fue elaborado manualmente por las y los estudiantes que participaron de la formación.

La donación incluye recursos destinados a fortalecer el aprendizaje de niños y niñas con disminución visual total o parcial, así como material sensorial para la estimulación temprana. Esta iniciativa busca promover la inclusión educativa y ofrecer herramientas prácticas que faciliten el desarrollo pedagógico de las infancias con necesidades especiales.