Plaza Huincul: entregaron material educativo en la escuela especial N° 2

Este material forma parte de los resultados de la capacitación en Braille que culminó el mes pasado.

Este martes, la dirección de Discapacidad de Plaza Huincul hizo entrega de un valioso conjunto de material educativo y didáctico a la escuela especial N° 2 de la ciudad. Este material forma parte de los resultados de la capacitación en Braille que culminó el mes pasado y fue elaborado manualmente por las y los estudiantes que participaron de la formación.

La donación incluye recursos destinados a fortalecer el aprendizaje de niños y niñas con disminución visual total o parcial, así como material sensorial para la estimulación temprana. Esta iniciativa busca promover la inclusión educativa y ofrecer herramientas prácticas que faciliten el desarrollo pedagógico de las infancias con necesidades especiales.