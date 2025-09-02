Inscripciones abiertas para las carreras que dicta el Instituto Universitario River Plate

Para el ciclo 2026

La subsecretaría de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026.

Las propuestas académicas que brinda la universidad son: profesorado en Educación Física y las licenciaturas en Educación Física, Actividad Física y Deporte (ciclo de complementación curricular), Administración del Deporte, Marketing Deportivo y Periodismo Deportivo (ciclo de complementación curricular o carrera de grado).

Las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría municipal de Capacitación, ubicadas en Av. del Libertador 514, para recibir más información y realizar la inscripción. Todas las carreras se cursan bajo la modalidad a distancia.