Hubo charla sobre diversidad en el profesorado de Geografía del IFD N° 14

El equipo de la dirección de Diversidad de Plaza Huincul desarrolló una charla destinada a los y las estudiantes del profesorado de Geografía que se dicta en el Instituto de Formación Docente N° 14.

Durante la jornada se abordaron diversos ejes temáticos vinculados a la diversidad, acompañados por la exposición de datos demográficos e históricos que permiten contextualizar las transformaciones sociales y culturales en torno a esta temática. Además, se presentaron las principales normativas legales vigentes que resguardan y garantizan los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La propuesta se enmarca en las acciones que la Dirección de Diversidad lleva adelante en instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de promover espacios de reflexión y sensibilización acerca de la igualdad de derechos, el reconocimiento de las identidades y el respeto por la diversidad.