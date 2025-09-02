Fuerza Neuquina y Federal de Marcelo Rucci convocó a sus seguidores a “trabajar y militar”

El dirigente petrolero l Marcelo Rucci concretó una reunión en Plaza Huincul para difundir los lineamientos del espacio político que lanzó Fuerza Neuquina y Federal.

Después de recordar que nació y vivió en Cutral Co, planteó cuál es el objetivo de la fuerza política que representa. “Cuando empezamos a trabajar el partido dijimos que teníamos que hacer algo diferenteY no empezar a buscar enemigos”, dijo a los asistentes que llegaron hasta el cámping del sindicato petrolero.

Rucci criticó a quienes los han puesto de un lado o el otro de la grieta cuando “los beneficiarios son siempre los mismos”. Por esta razón es que los invitó a militar, a sumarse y comprometerse. “Muchos están frustrados como nosotros, por candidatos que pensábamos que nos iba a representar y no lo hicieron”, sostuvo.

Rucci subrayó ante los presentes que advirtieron que no se sentían representados por eso tomaron la decisión de formar un partido.

“Es un desafío, es una lucha, pero tenemos el coraje o no lo tenemos. Esa es la oportunidad”, destacó. Finalmente agradeció a todos y les indicó que: “les abrimos los brazos”. “No me olvido de mis compañeros, mis raíces y las luchas que tuvimos de nuestros sindicato. venimos a proponer eso: la política que queremos es que salgan al frente y crean en ustedes”, sintetizó Rucci. Les pidió que compartan sus inquietudes y mantengan el intercambio de ideas.

En el acto hablaron también las diputadas Paola Cabeza y Daniela Rucci; los dirigentes Ernesto Inal y Daniel Andersch.

Cabeza instó a escuchar y conocer dónde apunta la fuerza política que integran y que puedan participar con todo orgullo de este espacio.

Por su parte, la diputada Daniela Rucci les recordó a los asistentes que junto a su padre son de Cutral Co. “Entendemos mucho de lucha”, señaló. La legisladora subrayó que trabajarán para recuperar la esperanza: “que crean en ustedes, no en nosotros. No solo en el cambio sino de un Cutral Co y de una Plaza Huincul mejor con oportunidades para todos”, concluyó.

Hasta el cámping llegaron asitentes de Añelo, Centenario y Andacollo para escuchar las propuestas de los dirigentes.