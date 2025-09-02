Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy un descenso de la temperatura que llegarían a las marcas bajo cero.

La máxima a lo largo del día se espera en los 12° Centígrados y la mínima hacia la noche de 3° bajo cero.

En cuanto al viento, se ubicará del sector sudoeste a 38 kilómetros por hora con ráfagas del orden de los 60 kilómetros, a lo largo del día. Para la noche, rotará al oeste con ráfagas velocidad de 46 kilómetros y ráfagas de igual velocidad.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y hacia la noche se despejará.

Para el martes, la temperatura será de 12° y 4° bajo cero.