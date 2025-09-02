En Plaza Huincul tratarán la línea de créditos para comerciantes y pequeños emprendedores

Hoy, en la sesión ordinaria tomó estado parlamentario el proyecto de ordenanza que permite la creación del fondo común de asistencia financiera para comerciantes y pequeños emprendedores que remitió el Ejecutivo.

La iniciativa fue ingresada como el último tema a través del presidente del Deliberante, Daniel Vidondo. El proyecto pasó a la comisión Uno.

La semana anterior, los dos intendentes Claudio Larraza y Ramón Rioseco, junto a los concejales y autoridades del CCI, presentaron la línea de créditos que se aplicará a través del ente autárquico El Mangrullo, Enim.

Esta línea especial tiene un fondo de 3.000 millones de pesos y destino específico para este sector de la comunidad.

Se anunció además que se aplicarán las tasas preferenciales.

Para poner en marcha la propuesta se debe contar con la aprobación de los dos cuerpos legislativos.