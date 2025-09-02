Anuncian bingo solidario para acompañar a Sofía Quezada Yáñez rumbo a Cosquín

La artista local Sofía Quezada Yáñez impulsa un gran bingo solidario con el objetivo de reunir los fondos necesarios para concretar su participación en el escenario mayor del folklore argentino: Cosquín.

La cita será el 8 de noviembre en el salón Arnoldo Janseen, donde se pondrán en juego más de 20 premios y un pozo total que alcanza los $5.500.000 en efectivo. Además, durante el evento se sorteará un premio sorpresa que será revelado en el momento.

El valor de cada boleta es de $40.000, con la posibilidad de abonarla en hasta cuatro cuotas, lo que busca facilitar la colaboración de todas aquellas personas que deseen sumarse.

Con esta propuesta, Quezada Yáñez no solo busca financiar su viaje a Córdoba, sino también generar un espacio de encuentro comunitario, donde el acompañamiento de vecinos y vecinas sea clave para hacer posible su representación artística en uno de los festivales más importantes del país.

Las boletas ya se encuentran disponibles y pueden encargarse al 299-4591500.