Adultos Mayores de Huincul y Cutral Co integran la delegación neuquina de juegos nacionales Evita

Esta edición 2025 se realiza en Salta.

Este lunes quedaron oficialmente inaugurados los juegos nacionales Evita de Adultos Mayores que se desarrollan en Salta.

La iniciativa congrega a delegaciones de todo el país.Neuquén concurrió con una delegación conformada por 32 adultos mayores que competirán en las disciplinas de tejo, newcom, tenis de mesa, sapo, ajedrez y truco.

El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, participó del acto inaugural acompañando a la delegación.

Los representantes neuquinos, que alcanzaron esta instancia luego de superar las fases regionales y finales provinciales organizadas por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana -dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres-, se suman a las más de 1.000 personas de todo el país que ya compiten y disfrutan de esta fiesta deportiva.

Provenientes de distintas localidades como Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul, San Martín de los Andes, Centenario, Los Guañacos, Picún Leufú y Junín de los Andes, los atletas neuquinos inician este martes la competencia oficial.

El truco, sapo, tejo y ajedrez comenzaron a las 9; el tenis de mesa desde las 9:30 en el Centro de Alto Rendimiento; y el newcom a partir de las 11 en el Polideportivo Salta.

Los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores se extenderán durante toda la semana, con competencias en distintas sedes deportivas de Salta y cerrarán con la tradicional ceremonia de clausura, que también contará con la presencia de todas las delegaciones.