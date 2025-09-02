Adultos Mayores de Huincul y Cutral Co integran la delegación neuquina de juegos nacionales Evita

Este lunes quedaron oficialmente inaugurados los juegos nacionales Evita de Adultos Mayores que se desarrollan en Salta.

La iniciativa congrega a delegaciones de todo el país.Neuquén concurrió con una delegación conformada por 32 adultos mayores que competirán en las disciplinas de tejo, newcom, tenis de mesa, sapo, ajedrez y truco.

El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, participó del acto inaugural acompañando a la delegación.

Los representantes neuquinos, que alcanzaron esta instancia luego de superar las fases regionales y finales provinciales organizadas por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana -dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres-, se suman a las más de 1.000 personas de todo el país que ya compiten y disfrutan de esta fiesta deportiva.

Provenientes de distintas localidades como Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul, San Martín de los Andes, Centenario, Los Guañacos, Picún Leufú y Junín de los Andes, los atletas neuquinos inician este martes la competencia oficial.

El truco, sapo, tejo y ajedrez comenzaron a las 9; el tenis de mesa desde las 9:30 en el Centro de Alto Rendimiento; y el newcom a partir de las 11 en el Polideportivo Salta.

Los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores se extenderán durante toda la semana, con competencias en distintas sedes deportivas de Salta y cerrarán con la tradicional ceremonia de clausura, que también contará con la presencia de todas las delegaciones.