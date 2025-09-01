La EPET N°1 de Cutral Co informa a sus egresados sobre retiro de legajos y títulos

La Escuela Provincial de Educación Técnica N°1 de Cutral Co comunicó que los estudiantes egresados durante los ciclos 2023 y 2024 ya pueden acercarse a la institución, al sector Secretaría – Títulos, para retirar su legajo y la documentación correspondiente.

Además, aquellos que aún no cuentan con su título pueden realizar consultas sobre el estado de emisión del mismo.

La institución aclaró que los egresados de años anteriores a 2023 también pueden acercarse para consultar tanto por su título como por su documentación.