Intentó matar a su padrastro en la plaza del barrio Otaño, está detenida junto a su pareja

La mujer fue demorada junto a su pareja, un hombre que tambiéne está acusado. Los dos increparon a la víctima en la plaza del barrio Otaño, frente al jardín 3, el viernes por la tarde.

Según la fiscal Gabriela Macaya, MMA (el hombre) y LA (la mujer) atacaron al padrastro que estaba sentado en la plaza.

El hecho ocurrió ante numerosos testigos. Lo atacaron con armas blancas, por motivos que la fiscalía no detalló pero que se harán públicos durante el proceso judicial. Le provocaron múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, comprometiendo órganos vitales.

El agredido no falleció gracias a la rápida asistencia médica; ingresó al hospital con un hemo-neumotórax y hemorragia abdominal, que fueron controlados mediante cirugía, logrando estabilizar su función respiratoria.

La fiscalía calificó los hechos como homicidio en grado de tentativa, en carácter de coautores, conforme a los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal. “El dolo está dado por la multiplicidad de lesiones en zonas vitales y las complicaciones médicas que pusieron en riesgo la vida de la víctima. La muerte no se produjo por causas ajenas a la voluntad de los imputados”, explicó Macaya.

Tras formular cargos, la fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por dos meses, advirtiendo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y temor entre los testigos.

Acerca del peligro de fuga, solicitado por Macaya a raíz de que los acusados no poseen un domicilio conocido, sólo “una vivienda muy precaria hecha con chapas y nylon en la que suelen ser vistos”, el magistrado indicó que “hay una precariedad en su realidad socio económica y falta de arraigo que también debe ser tutelada pero podría serlo con una medida menos gravosa”.

El juez de garantías Ignacio Pombo avaló las imputaciones y coincidió con la fiscalía respecto de la medida de coerción, pero la dictó inicialmente por cinco días. Cumplido el plazo se realizará nueva audiencia para evaluar si es posible que los imputados cumplan una detención domiciliaria.