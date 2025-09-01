Fuerza Neuquina y Federal realiza su primera reunión política en Plaza Huincul

Este martes 2 de septiembre, vecinos y vecinas de Plaza Huincul y Cutral Co están invitados a participar de la primera reunión política de Fuerza Neuquina y Federal en la comarca petrolera. El encuentro se llevará a cabo en el Camping de Petroleros Privados y contará con la presencia del Secretario General Marcelo Rucci.

La convocatoria busca ofrecer un espacio donde los asistentes puedan escuchar, compartir ideas y propuestas, mientras se establecen las bases de un partido que promueve la diversidad de opiniones.

Desde la organización destacaron que esta instancia es un paso inicial en la construcción de un proyecto político regional, orientado a fortalecer la participación ciudadana y fomentar el diálogo entre los distintos sectores de la comunidad.