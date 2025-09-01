El jardín 93 abre inscripciones para sala de 2 años en Plaza Huincul

El Jardín de Infantes N° 93, ubicado en el barrio Soufal de Plaza Huincul, anunció que esta semana se realizarán las inscripciones para Sala de 2 años. La convocatoria estará abierta los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, en los horarios de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 16:30, únicamente para el turno mañana.

La directora de la institución, Mónica Barrientos, informó que las vacantes se asignarán de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 1757/12 y 1789/14 del Consejo Provincial de Educación.

Entre los criterios de prioridad se destacan: infancias del radio escolar con discapacidad certificada por organismos oficiales; aquellas afectadas por situaciones de violencia familiar; quienes ya asisten al establecimiento en salas de 3 y 4 años; hermanos de estudiantes e hijos/as del personal de la institución; y posteriormente, infancias del radio escolar, por radio laboral de madre o padre, y por último, de fuera del radio escolar.

Para inscribir a las infancias, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

Fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI (con cambio de domicilio hasta 30 días antes de la inscripción).

Contrato de alquiler o fotocopia de servicio que acredite domicilio real, en caso de no figurar en el DNI.

Copia del acta de nacimiento.

Copia del carnet de vacunas.

Carpetín oficio colgante.

Las edades de ingreso se considerarán tomando como referencia el 30 de junio del ciclo lectivo en curso.

La inscripción se llevará a cabo en la sede del jardín, calle Fermín Godoy S/N, barrio Soufal.