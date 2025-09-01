El jardín 93 abre inscripciones para sala de 2 años en Plaza Huincul

El Jardín de Infantes N° 93, ubicado en el barrio Soufal de Plaza Huincul, anunció que esta semana se realizarán las inscripciones para Sala de 2 años. La convocatoria estará abierta los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, en los horarios de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 16:30, únicamente para el turno mañana.
La directora de la institución, Mónica Barrientos, informó que las vacantes se asignarán de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 1757/12 y 1789/14 del Consejo Provincial de Educación.
Entre los criterios de prioridad se destacan: infancias del radio escolar con discapacidad certificada por organismos oficiales; aquellas afectadas por situaciones de violencia familiar; quienes ya asisten al establecimiento en salas de 3 y 4 años; hermanos de estudiantes e hijos/as del personal de la institución; y posteriormente, infancias del radio escolar, por radio laboral de madre o padre, y por último, de fuera del radio escolar.
Para inscribir a las infancias, las familias deberán presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI (con cambio de domicilio hasta 30 días antes de la inscripción).
- Contrato de alquiler o fotocopia de servicio que acredite domicilio real, en caso de no figurar en el DNI.
- Copia del acta de nacimiento.
- Copia del carnet de vacunas.
- Carpetín oficio colgante.
Las edades de ingreso se considerarán tomando como referencia el 30 de junio del ciclo lectivo en curso.
La inscripción se llevará a cabo en la sede del jardín, calle Fermín Godoy S/N, barrio Soufal.