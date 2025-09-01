El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul presentó un dispositivo integral de atención perinatal

El pasado 27 de agosto, el hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulú” fue escenario de un encuentro intersectorial destinado a presentar el Dispositivo de Atención y Evaluación Perinatal, enfocado en el abordaje de situaciones de consumo problemático en personas gestantes, recién nacidos e infancias en etapas tempranas de desarrollo.

La actividad contó con la participación de autoridades del hospital, equipos de Servicio Social, Enfermería y Ginecología, así como representantes del Juzgado de Familia, Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio de Desarrollo Humano, gobiernos locales, área de Mujeres, Distrito Regional II CCO y PH, legisladores provinciales y municipales y el Órgano de Aplicación de la Ley 2302 del Municipio de Cutral Co.

Durante la jornada, los asistentes destacaron la preocupante tendencia de aumento de casos de exposición a sustancias psicoactivas en recién nacidos e infancias. El dispositivo fue presentado como una estrategia integral, interdisciplinaria e intersectorial, orientada a la detección temprana, la atención oportuna, el acceso a tratamientos libres de estigmatización y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Como próximo paso, las instituciones acordaron continuar con nuevas mesas intersectoriales, con el objetivo de fortalecer políticas públicas orientadas al cuidado de las infancias y al acompañamiento de personas gestantes.