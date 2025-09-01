El gimnasio anexo de Cutral Co tiene piso nuevo

Se trata de la estructura deportiva que se encuentra al lado del gimnasio municipal, en el barrio Cooperativa.

Esta mañana el intendente Ramón Rioseco inauguró el nuevo piso, con participación de funcionarios, jugadores y jugadoras de voley y newcom.

“Nos quedaba pendiente la instalación de este piso para que pueda ser utilizado por diferentes deportes”, dijo el intendente y resaltó que se hizo la inversión rápidamente y ya está instalado.

“Inauguramos una cancha de césped sintético en el barrio Parque Este y esta semana haremos lo mismo en el barrio Parque Oeste”, detalló sobre el dinero que destina el municipio para espacios deportivos.