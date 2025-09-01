El CPEM 85 festejó sus 20 años con un acto protocolar y recibió donaciones

El pasado viernes el CPEM Nº 85 de la ciudad de Plaza Huincul conmemoró su 20º Aniversario con un acto emotivo.

Durante su desarrollo se recibió la donación de nuevas banderas de ceremonia que fueron bendecidas por el sacerdote de Plaza Huincul.

Además se puso una placa en la biblioteca en homenaje a una docente de la institución. Autoridades del Ejecutivo municipal participaron del acto protocolar, donde hicieron entrega de una computadora y una impresora destinadas al área administrativa de la institución educativa.

Estuvieron presentes José Rosales, subsecretario de Hacienda; Verónica Silva, subsecretaria de la Agencia de Desarrollo Municipal; Nicolás Orellano, subsecretario de Desarrollo Productivo; Soledad Almendra, subsecretaria de Capacitación; y María de los Ángeles Videla, secretaria privada de Intendencia, además de la concejal Liliana Gorsd.