El bailarín cutralquense Iván Correa participará en la Red Bull BC One Brazil 2025

El bailarín de break dance Iván Correa fue seleccionado para participar en la Red Bull BC One Brazil 2025, uno de los campeonatos más importantes del mundo en la disciplina urbana. El evento se desarrollará en octubre en Brasil y reunirá a competidores de distintos países, considerados entre los mejores del circuito internacional.

Correa, que se formó en la escena local de Cutral Co y la comarca petrolera, ya tiene antecedentes en este tipo de certámenes. En 2022 representó a la ciudad en la Red Bull BC One Latinoamérica, que también tuvo lugar en Brasil, y en 2024 compitió en la Red Bull BC One Argentina, realizada en nuestro país.

“Para mí es un orgullo poder llevar el nombre de Cutral Co a una competencia de este nivel. El break dance no solo es un estilo de baile, es cultura, disciplina y una forma de vida”, señaló el bailarín al ser consultado sobre este nuevo desafío.