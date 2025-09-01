Cutral Co: A un año del homicidio de Hernandorena, deciden que Abarzúa siga preso

Hoy a las 10, se llevó a cabo una audiencia donde se definió la situación de Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa, quien fue condenado por el homicidio de Luciano Hernandorena. Hoy se cumple un año del hecho.

Ocurre que la sentencia de Abarzúa no está firme todavía porque su defensa particular solicitó una medida de impugnación que se debatirá recién el 29 de este mes. Según el código el plazo máximo de prisión preventiva es de 1 año y por ello debía definirse nuevamente su situación.

Abarzúa está con prisión preventiva desde el 3 de septiembre del año pasado cuando se lo acusó del homicidio de Luciano Hernandorena.

En la audiencia, el juez de garantías definió que siga detenido hasta el próximo 29 de septiembre.

Hoy se cumple un año del homicidio de Luciano. Su familia, a través de Leticia Gallardo que es representada por el abogado querellante Omar Pérez, insistió en que debe permanecer en la condición que estuvo hasta ahora. Es decir, detenido.

Abarzúa fue encontrado responsable del homicidio, sin embargo esa decisión todavía no está firme.