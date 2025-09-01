Convocan a autoridades de mesa para las Elecciones Nacionales en Plaza Huincul

La Justicia de Paz de Plaza Huincul lanzó una convocatoria para que los vecinos interesados se sumen como Autoridades de Mesa en las próximas Elecciones Nacionales, que se realizarán el 26 de octubre de 2025.

Esta función cívica es clave para garantizar la transparencia y el normal desarrollo del proceso electoral. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años, estar inscriptos en el padrón electoral y no estar afiliados a ningún partido político.

El beneficio por participar incluye una capacitación obligatoria, un reconocimiento económico de $80.000 (que incluye participación y capacitación) y un certificado de participación.

Las personas interesadas pueden acercarse al Juzgado de Paz de Plaza Huincul, ubicado en Av. Schreiber y Pincheira, o comunicarse vía WhatsApp al 2995 524790 para más información.