Acusarán al padre de un bebé de 1 mes de asesinarlo a golpes en Centenario

La fiscalía pedirá hoy una audiencia de formulación de cargos para un hombre, al que investigan por una muerte de un bebé en el hospital de la localidad de Centenario.

El hecho ocurrió este fin de semana, el bebé fue trasladado hacia la guardia del hospital con un paro cardiorespiratorio, fue asistido por los médicos del hospital Natalio Burd de Centenario pero falleció pasadas las 14 del domingo.

Según la información policial, la madre adujo que el bebé había sufrido una caída accidental, pero los pediatras habían constantado traumatismos en una consulta previa y en la guardia radicaron la denuncia al verificar que tenía otros golpes.

Por ello la policía demoró al padre del bebé y la fiscalía adelantó que este lunes habría audiencia de formulación de cargos ya que se investiga un homicidio agravado por el vínculo.