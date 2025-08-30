Una balacera sorprendió a vecinos del barrio Aeroparque: no hubo heridos

El viernes por la noche, después de las 21 se produjo una intensa balacera en la calle Perniseck al 900 – entre Santa Teresita y Zapala, en el barrio Aeroparque de Cutral Co. No se registraron heridos.

Los vecinos de las inmediaciones se vieron sorprendidos por las ráfagas de disparos que se escucharon a esa hora y cuando todavía movimiento en la calle, donde se encuentran algunos comercios abiertos.

En principio, se estima que hubo un conflicto entre grupos antagónicos, que intentaron dirimir sus diferencias a disparos.

El personal policial que arribó al lugar luego de ocurrida la balacera realizaron las diligencias y levantaron varias vainas servidas que quedaron esparcidas en la calle. Fue por esta razón que estuvo cortada la circulación vehicular y se desvió el tránsito por Santa Teresita y por Zapala, según el sentido de circulación de los autos.

