Una balacera sorprendió a vecinos del barrio Aeroparque: no hubo heridos

Fue alrededor de las 21. La Policía intervino cuando se alertó de lo ocurrido.

El viernes por la noche, después de las 21 se produjo una intensa balacera en la calle Perniseck al 900 – entre Santa Teresita y Zapala, en el barrio Aeroparque de Cutral Co. No se registraron heridos.

Los vecinos de las inmediaciones se vieron sorprendidos por las ráfagas de disparos que se escucharon a esa hora y cuando todavía movimiento en la calle, donde se encuentran algunos comercios abiertos.

En principio, se estima que hubo un conflicto entre grupos antagónicos, que intentaron dirimir sus diferencias a disparos.

El personal policial que arribó al lugar luego de ocurrida la balacera realizaron las diligencias y levantaron varias vainas servidas que quedaron esparcidas en la calle. Fue por esta razón que estuvo cortada la circulación vehicular y se desvió el tránsito por Santa Teresita y por Zapala, según el sentido de circulación de los autos.

