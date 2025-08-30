Estudiantes de escuelas técnicas participaron de TecnoAventura organizado por Tecpetrol y Vista

Más de 500 estudiantes de 10 escuelas técnicas de la capital neuquina y localidades cercanas participaron en una nueva jornada de TecnoAventura Edición Especial, el evento educativo de orientación vocacional organizado por Vista Energy y Tecpetrol, en el marco del programa GenEra Neuquén, que acerca a los jóvenes al mundo de la energía a través de actividades lúdicas y tecnológicas, e intercambio de experiencias con especialistas de la industria.

El encuentro tuvo lugar en el Espacio Duam, con el acompañamiento del gobierno de la provincia del Neuquén a través del Ministerio de Educación, y reunió a estudiantes de diferentes escuelas organizados en equipos para recorrer postas temáticas sobre seguridad y ambiente, geología, perforación, fractura, producción y plantas.

Como novedad de esta edición, se incorporó un nuevo eje temático dedicado a la Transición Energética, que permitió reflexionar sobre los desafíos de la sostenibilidad y la evolución hacia una matriz energética

más diversificada. Además, el equipo ganador del evento tendrá la posibilidad de visitar el yacimiento Borde Montuoso operado por Vista Energy.

Asimismo, 50 docentes participaron de una capacitación en “Parejas Pedagógicas”, una propuesta de formación e intercambio orientada a fortalecer el trabajo colaborativo y enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

En 2024, el 92% de los estudiantes de Neuquén aseguró que TecnoAventura influyó en su decisión de carrera, y la gran mayoría reportó un incremento en su conocimiento sobre Vaca Muerta y la industria de los hidrocarburos no convencionales. En línea con esos antecedentes, la edición 2025 volvió a consolidarse como un espacio de aprendizaje y motivación.

“Hoy reunimos a más de 500 estudiantes y 50 docentes en actividades de capacitación que forman parte de un programa mucho más amplio. No se trata de un hecho aislado, sino de un proceso que busca acompañar a los jóvenes en cada etapa de su recorrido educativo, acercándolos a los conocimientos y experiencias que demanda la industria energética”.

“El año próximo, los estudiantes de sexto año tendrán la posibilidad de profundizar con nuevas formaciones en introducción a la industria de hidrocarburos, operación de plantas y otras áreas clave. Nuestro objetivo es claro: abrir oportunidades, sembrar vocaciones y generar vínculos duraderos entre la educación técnica y el futuro de la energía.”, afirmó José Tanaka, HRBP Sr. Regional Manager en Tecpetrol.

Por su parte, Javier Van Houtte, Líder de Relaciones Institucionales de Vista Energy señaló: “GenEra, el programa que impulsamos junto a Tecpetrol, tiene como objetivo fortalecer la educación técnica en la provincia. Un pilar esencial para el desarrollo de Vaca Muerta, de la industria y de toda la Cuenca Neuquina. Lo distintivo de este programa es la sinergia entre empresas y el Gobierno provincial, que hizo posible diseñar e implementar un proyecto de verdadero impacto, llevando contenidos y oportunidades concretas a estudiantes y docentes.

Iniciativas como la de hoy, y la que realizaremos el mes próximo en Zapala, son apenas la punta del iceberg: la parte visible, lúdica y emotiva de un trabajo mucho más profundo.” En la misma línea, Amalín Temi, directora de Políticas Socioeducativas de la Provincia del Neuquén, se dirigió a los estudiantes destacando que “tanto Vista Energy, como Tecpetrol y la provincia de Neuquén, los queremos acompañar para que sean profesionales, neuquinos y neuquinas que puedan trabajar para que Neuquén crezca en Vaca Muerta, o en cualquier otro emprendimiento que haya en la provincia, para lo que tenemos que estar coordinados y trabajar juntos”.

Temi reforzó esos conceptos señalando que “a través del programa de Becas Gregorio Álvarez impulsamos que estudien, tengan su título profesional; apelando a que no dejen de buscar información, de inscribirse en el programa y de aprovechar estos eventos”.

En esta edición participaron las siguientes instituciones: EPET N° 3, 5, 6, 7, 8 y 14 de Neuquén; EPET N° 18 de Senillosa; EPET N° 9 de Plottier; y EPET N° 2 y 22 de Centenario.

Además, el 16 de septiembre TecnoAventura Edición Especial se llevará a cabo por primera vez en Zapala, con la participación de 8 escuelas técnicas de la localidad, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Chos Malal. TecnoAventura forma parte de GenEra Neuquén, el programa educativo de Vista Energy y Tecpetrol.

Sobre GenEra Neuquén

GenEra Neuquén es un programa desarrollado por Tecpetrol y Vista Energy con el apoyo del Gobierno de la Provincia, que busca impulsar el desarrollo de conocimientos técnicos, de cara a las proyecciones de crecimiento de la industria para los próximos años.

GenEra Neuquén toma como punto de partida las estimaciones de puestos laborales que demandará Vaca Muerta para los próximos años y propone un plan trienal con una implementación progresiva en 9 escuelas en 2024, 17 en 2025 y un total de 19 para 2026, alcanzando en este período un 65% de las escuelas técnicas.

El desarrollo de este tipo de programas que buscan la sinergia entre el sector privado, el gobierno provincial y el ámbito educativo, no solo satisface las demandas del mercado laboral en expansión, sino que brinda también oportunidades de desarrollo profesional y potencia una industria clave para el crecimiento de la Argentina.

Sobre Tecpetrol

Tecpetrol es una empresa líder regional de energía con operaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y México. Cuenta con más de 4.200 empleados y contratistas, y desarrolla sus actividades con una filosofía de compromiso a largo plazo con las comunidades vecinas.

En Neuquén, Tecpetrol construyó en tiempo récord Fortín de Piedra, un yacimiento modelo que actualmente produce más del 30% del gas de Vaca Muerta y el 16% que consumen los argentinos. Como parte del Grupo Techint, es una fuerte impulsora de programas educativos que buscan preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la industria. Iniciativas como Gen Técnico Roberto Rocca, que contribuye a la formación de estudiantes con enfoque en competencias técnicas, y las Becas Roberto Rocca, que reconocen el esfuerzo y la excelencia académica de estudiantes secundarios y universitarios, reflejan este compromiso.

Además, a través del programa Propymes, Tecpetrol refuerza su apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales vinculadas a la industria energética.

Sobre Vista

Vista es una compañía energética independiente con foco en Vaca Muerta, que opera desde el 4 de abril de 2018 y cotiza en la Bolsa de Valores de México y Nueva York. La compañía desarrolla activos de alta calidad y bajo costo en Argentina. En Vaca Muerta cuenta con 110 pozos de shale oil en producción y un inventario de 1.150 pozos aproximadamente.

Vista aspira a ejercer un papel protagonista en la evolución energética, con el objetivo de convertirse en una compañía de energía confiable y de bajas emisiones de carbono, manteniendo un sólido compromiso con el futuro. Para conocer los avances y objetivos de Vista en su estrategia de Sustentabilidad pueden acceder al Reporte de Sustentabilidad de la compañía ingresando a www.vistaenergy.com.