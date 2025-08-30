Este es el pronóstico para el último fin de semana de agosto en Cutral Co y Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada inestable.

Para el día se indica una máxima de 8° Centígrados y para la noche descenderá a 1°. En cuanto al viento, se presentará del sector este a 23 kilómetros con ráfagas de 35, durante el día. Hacia la noche se mantendrá el cuadrante y la velocidad rondará los 22 kilómetros y las ráfagas de 27.

El cielo estará cubierto a lo largo de la jornada.

En cuanto al domingo, seguirá la temperatura baja: 4° de mínima y 7° de máxima.