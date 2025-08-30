Buscan a un hombre en Cutral Co

Desde la Policía se emitió el alerta de ubicación y paradero de un hombre. Se trata de Denis Sebastián Mendoza, de 40 años.

Es un hombre de nacionalidad argentina; de 1,70 metros de altura; con tez trigueña y cabello oscuro largo. El color de ojos es celeste y la contextura física es delgada. Se desconoce cuándo fue visto por última vez y qué vestimenta tenía al momento de ausentarse.

La estimación es que se ausentó el 28 de agosto. La búsqueda es a pedido de la fiscalía única, con la intervención de la comisaría 14°. Ante cualquier información sobre su paradero se pueden comunicar al teléfono es 4860368 o ante cualquier dependencia policial.