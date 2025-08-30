Alborada concretó con éxito el bingo para reunir fondos

La asociación Alborada, una nueva mirada que trabaja junto a las personas con discapacidad y sus familias concretó el bingo solidario al que concurrió una numerosa cantidad de público el sábado 9 de agosto.

La organización destacó que recibieron una gran colaboración de entidades de Cutral Co y Plaza Huincul. “Y la amplia generosidad del comercio local”, explicaroan por lo que se sortearon muchos y hermosos regalos.

A través de su cuenta de Facebook, sus integrantes señalaron que además, las familias de Alborada se encargaron del bufete que fue disfrutado y “muy elogiado por los asistentes”.

Entre una y otra jugada del bingo, todos los asistentes pudieron disfrutar de las canciones con Ivi Inostroza y la actuación de las parejas de adultos del ballet Danza y Pasión. “Fueron momentos muy aplaudidos por la jerarquía y la alegría que transmitieron en cada interpretación”, describieron.

Todo hizo que la actividad fuera de disfrute y solidaridad para esta organización.

En la lista de agradecimientos, Alborada mencionó a: la municipalidad de Cutral Co, dirección de Cultura; la municipalidad de Plaza Huincul, secretaría de la Mujer, dirección de discapacidad; el Banco Credicoop; la EPET N°1, el Taller; Rotary Club; Cooperativa Obrera; Cámara de Comerciantes de -CCI- ; Crediquen; Baterías Schwab; Trapitos; TresF Pinturería; El Corralón SRL; Mauro Muebles; Anadel Calzados; Farmacia Cruz del Sur; La Bodega Vinoteca; Tarija Verdulería; Carnicería Yaely; Roberto Raimondi; Noelia Soto Accesorios; Libros Fénix; Amira Showroom; Daniel Romero; La Recova; Yasmina Mellado; Cine Rex; Lakshimi Style; Farmacia Amuyen; Mercería Titina; Consultora Antonela Flores; Farmacia Norte; Panadería Entre Lagos; Hipers Distribuidora; Panadería Comarca; Farmacia Silvia; Supermercado Cutral Co; Carnicería Don Pancho; Supermercado Nor Juan.

Dulcitodo; Farmacia Lincoln; Verdulería Verde Manzana; Roca Lunar; Flakos Multijean; Distribuidora Molina; Carnicería Oscar; Farmacia Global; Medios de comunicación: radios – virtuales; Familias y colaboradores anónimos.

“A todos, nuestro reconocimiento por el apoyo y la sensibilidad demostrados”, subrayaron.