Un adolescente terminó herido tras una violenta pelea en la EPET 10

El hecho de violencia ocurrió esta tarde e involucró a un alumno de la escuela técnica y otro que sería del CPEM 58, una escuela cercana.

Según trascendidos, un joven ingresó al edificio de la EPET 10 cuando no era estudiante para intentar agredir a otro.

La discusión finalmente se produjo y pasó a los golpes y generó heridas en el rostro en uno de los adolescente que requirió atención. En principio se aseguró que había un arma blanca involucrada pero luego fuentes policiales informaron que la lesión había sido por golpes en el rostro.

El hecho de violencia existió y genera preocupación en la comunidad educativa, ya que no sería la primera vez que una situación así ocurre en la escuela o en las inmediaciones.