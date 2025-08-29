Todo listo para el inicio del Pre Federal y el Ascenso 2025 de Básquet

Con la participación de los dos equipos de Plaza Huincul, el Pre Federal donde participa Pérfora comienza el 12 de septiembre, mientras que el Ascenso donde participará Petrolero comienza el 13 de septiembre.

En primer lugar, Pérfora defiende el título del Pre Federal 2024 y en la primera fecha juega como local frente a Regina. El Formato la competencia enfrenta a 8 equipos en un ida y vuelta.

Los primeros 6 equipos logran el pase a la Liga Federal 2026, el equipo que termine en 7ma posición jugará por no descender con el subcampeón del Ascenso y el equipo que termine 8vo baja de categoría. La final del Pre Federal se jugará al mejor de 5 partidos.

En la Zona Ascenso, son 7 los equipos que participan. A Petrolero le toca quedar libre en la primera fecha y en la octava. El formato también es de ida y vuelta, los primeros cuatro juegan las semifinales al mejor de 3 y la final por el ascenso también.