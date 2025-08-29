Secuestraron cocaína, dinero y celulares en Cutral Co

Como parte de la lucha contra el microtráfico de estupefacientes, la división Antinarcóticos de Cutral Co allanó una casa en el barrio Parque Este donde se encontró dosis de cocaína. Además, se incautaron celulares, dinero y elementos de interés para la causa.

El allanamiento permitió desbaratar otro punto de venta ilegal de drogas. Las diligencias se iniciaron mediante de una denuncia anónima a la aplicación “Neuquen Te Cuida”. Se avanzó porque la modalidad estaba encuadrad como microtráfico de drogas.

Así el fiscal Gastón Liotard dispuso el inicio formal de la investigación para con el domicilio en cuestión.

Se empezó a investigar a fines de julio y después de 25 días, el personal comisionado logró observar que efectivamente se estaban produciendo movimientos compatibles con la comercialización de sustancias estupefacientes.

Se certificó que había visitantes, en diferentes horas del día, haciéndolo mas evidente en horarios de la tarde y tarde noche, quienes se acercaban a la vivienda investigada y permanecían escasos lapsos de tiempo.

Allí se realizaba el intercambio de dinero por pequeños envoltorios de lo que se presume resultarían ser sustancias estupefacientes. Atendían al menos dos personas: un varón y una mujer, quienes resultarían ser pareja convivientes, identificados por los investigadores.

El allanamiento arrojó resultados positivos. Se secuestró sustancias estupefacientes; dinero en efectivo, que se estima producto de dicha comercialización; teléfonos celulares, y otros elementos.

Una persona quedó imputada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

En el allanamiento se contó con la colaboración de personal policial dependiente de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co; entre ellos personal del Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co.