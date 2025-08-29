Rucci realizó una reunión política en Añelo y construye su partido, ajeno a las elecciones

Aunque en breve habrá una elección importante a nivel nacional, donde se definirá la composición del Congreso, en Neuquén Marcelo Rucci construye desde cero un partido provincial con impronta sindical. Se trata de Fuerza Neuquina y Federal.

No se sumó a la idea de su par Carlos Quintriqueo sino que prefirió no participar en octubre y arrancar sin base para las próximas elecciones de 2027. “Por primera vez, un partido nace para servir y no para servirse”, dijo Rucci en la reunión realizada ayer en la localidad de Añelo, ante unas 300 personas.

En la reunión, Rucci repasó la historia reciente de los trabajadores petroleros y destacó que los logros alcanzados no fueron fruto de dirigentes iluminados, sino del esfuerzo colectivo. “Nada de lo que conseguimos fue fácil, todo se hizo con sacrificio, con coraje y con unidad”, subrayó.

El dirigente explicó que la decisión de dar el paso hacia la política surge de una necesidad concreta: “Siempre nos llevaron de un lado a otro, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y nunca estuvimos al servicio de nosotros mismos. Este es el momento de construir un espacio que represente a los trabajadores y a la comunidad, no a los intereses de las cúpulas”.

Rucci insistió en diferenciar el proyecto de Fuerza Neuquina y Federal de las estructuras tradicionales: “No venimos a prometer, venimos a construir futuro con hechos. Este partido nace de los trabajadores y de la comunidad, no de una cúpula. Vamos a mandar trabajadores al poder, no candidatos de escritorio”, afirmó, despertando aplausos entre los presentes.

También puso énfasis en la unidad de sectores que muchas veces aparecen fragmentados: “Queremos unir al obrero, al comerciante, al docente y al vecino en un mismo proyecto. Solo si tiramos todos para el mismo lado vamos a poder cambiar el futuro”.

En varios pasajes, Rucci destacó la presencia de mujeres en la militancia y en la vida cotidiana de las comunidades petroleras. Señaló que “son las que sostienen la casa, la familia y también los espacios de organización” y valoró que hayan sido mayoría en el encuentro de Añelo. “Sin la fuerza de las mujeres, ningún proyecto de futuro es posible”, dijo.

El secretario adjunto del sindicato, Ernesto Inal, acompañó el encuentro y reforzó la idea de un espacio distinto: “No vamos en contra de nadie, sino a favor de los trabajadores. Queremos un partido donde los dirigentes no sean candidatos, sino que los candidatos sean los propios trabajadores”, señaló.