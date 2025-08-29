Recuperaron una camioneta robada hace un año en Neuquén

Después de una investigación que inició por el robo de un vehículo, el personal de la comisaría 9° realizó un allanamiento en un domicilio de Picún Leufú.

En principio, y para corroborar si la camioneta en cuestión presentaba agún tipo de adulteración, se solicitó un allanamiento en una casa, autorizada por el juez de Garantías.

En la vivienda especificada, se encontró una camioneta Toyota Hilux de color gris. “Tenía el dominio colocado, pero se corroboró que el chasis, el motor y la chapa patente al ser cotejado con los sistemas de sustracción automotores, se informó que tenía un predido de secuestro de capital neuquina”, explicó el comisario Cristian Velázquez.

El robo fue denunciado el 1 de abril del 2024 en comisaría 1° de Neuquén y el requerimiento del allanamiento fuee a solicitud de la división de Robos y Hurtos de Neuquén La fiscalía intervino y se la secuestró.

Se demoró a una pareja joven de 31 años, quienes fueron conducidos a la comisaría 9°. Las dos personas quedaron a disposición de la fiscalía única de Cutral Co, que dispuso medidas al respecto.