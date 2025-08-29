Recuperaron en Picún Leufú una costosa moto robada en Plaza Huincul

Una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada en inmediaciones a uno de los casinos de Plaza Huincul fue recuperada en Picún Leufú. Hay una pareja que quedó involucrada en la causa, donde además incautaron armas.

La investigación se inició entre el personal de la comisaría 6°, la Brigada de Investigaciones y de la comisaría 9° de Picún Leufú.

Se hicieron dos allanamientos en Cutral Co, y otros en la zona de chacras de Picún Leufú. Se buscaba una moto marca Benelli TRK, de color blanco.

“En un allanamiento se secuestró la moto de gran cilindrada 502, además de otros elementos denunciados por la víctima en su momento por la comisaría 6°”, subrayó el comisario Cristian Velázquez desde Picún Leufú.

Secuestraron además el casco del propietario, la licencia del vehículo y un intercomunicador. “Dentro de esos inmuebles, procedimos a incautar armas largas y cartuchería. Una escopeta calibre 16 y alrededor de 80 municiones divididas en calibre 22, 32 y 16, y un arma automática 5.2.”, detalló el comisario ante la consulta de este medio.

Un hombre de 43 años y su pareja, una mujer de 25, años fueron demorados y puestos a disposición de la fiscalía interviniente. Fueron notificados por el presunto encubrimiento y están supeditados a lo que defina la justicia.