Programación para un nuevo fin de semana de Lifune

Se juega la sexta fecha del Oficial A y la séptima del Oficial B. Alianza juega como local, Petrolero de visitante y Rivadavia tambien juega como local

El partido entre Alianza y Maronese se juega el día martes 2 de septiembre a partir de las 19 con reserva y 21 horas con primera. Petrolero por su parte visita a Unión Vecinal en el Oeste Neuquino el domingo con reserva a las 11 y primera a las 13 horas. Rivadavia juega frente a Atlético Neuquén en Cutral Co, 15:30 juega reserva y a continuación Primera.

El Oficial B adelanta fecha el miércoles 3 de septiembre y el Tigre juega como visitante frente a El Porvenir. A las 18 horas reserva y a las 20 Primera.

Las juveniles juegan el sábado, en Quinta, Sexta y Decima Alianza visita a Pacífico desde las 10 de la mañana. Petrolero visita a Maronese también desde las 10 de la mañana. Rivadavia visita a Los Canales desde las 11 de la mañana.

En Novena, Octava y Séptima Alianza es local frente a Pacífico desde las 12 de la mañana. Petrolero juega como local frente a Maronese desde las 10 de la mañana y Rivadavia también juega como local en Cutral Co frente a Los Canales desde las 10 de la mañana.

El Femenino de Aliamza juega frente a Pacífico El sábado desde las 15:30, Petrolero visita a Maronese desde las 15:30 en el Oeste Neuquino y Rivadavia visita a Patagonia en Neuquén.