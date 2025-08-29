La Neuquinidad realizó su primera reunión política encabezada por el ministro Tobares

Con la campaña formalmente iniciada en todo el país, La Neuquinidad comenzó a desplegarse en todo el territorio provincial.

En Cutral Co el contexto es hostil en cuanto a resultados electorales así que el trabajo será doble. El encargado, nuevamente, para ganar votos cutralquenses es el ahora ministro Jorge Tobares. Oriundo de la zona y conocedor del entramado de militancia del MPN, Tobares comenzó su labor con una reunión en la Mutual Policial.

“Excelente reunión de trabajo con compañeras y compañeros, frente a las próximas elecciones compartimos ideas y opiniones para fortalecer La Neuquinidad como la mejor forma de trabajar por el presente y el futuro de todos los neuquinos”, dijo Tobares públicamente.

En la reunión, además del ministro, habló el subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril y estuvieron presentes el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, la diputada provincial Yamila Hermosilla, el delegado regional Rubén García, el director del hospital zonal, Gastón Zuñiga, el responsable del Distrito II de Educación, Sergio Iril y el director del Registro Civil, Mario Jordán Díaz.